ستوريدج يترك معسكر ليفربول بسبب الإصابة

غادر المهاجم الدولي دانييل ستوريدج معسكر فريقه ليفربول الإنجليزي في أميركا وعاد إلى بلاده من أجل تلقي العلاج، حسب تأكيد إدارة النادي الشمالي يوم الأحد.

وغاب ستوريدج عن مباراة ليفربول مع ميلان الإيطالي مساء السبت بسبب الإصابة في أوتار الساق. فيما قال رودجرز: "دان عاد إلى إنجلترا، لا يوجد قلق بشأنه، سيكون مستعدا للمشاركة أمام دورتموند".

ويعتمد الفريق الأحمر على جهود المتألق ستوريدج الموسم المقبل، خصوصا بعد رحيل النجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى فريق برشلونة الإسباني، فيما ارتبط النادي بعقد مع النجم البلجيكي أوريجي الذي تمت إعارته إلى فريقه ليل الفرنسي.