فالبوينا يلتحق بصفوف دينامو موسكو الروسي

أكد مسؤول في نادي مرسيليا اليوم السبت أن ماتيو فالبوينا أحد أبرز نجوم المنتخب الفرنسي لكرة القدم في مونديال 2014 بالبرازيل وقع على عقد مدته 3 سنوات مع دينامو موسكو الروسي.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته أن قيمة الصفقة تصل إلى 8 ملايين يورو، وأن أجر فالبوينا يصل إلى 10 ملايين عن السنوات الثلاث.

واستمرت المفاوضات بين أخذ ورد نحو 3 أسابيع أعلن خلالها إتمام الصفقة ثم تم نفيها قبل تأكيدها اليوم من قبل المسؤول الذي اعتبر أنها ستتيح لناديه "إتمام بعض الملفات العالقة".

وذكرت بعض الصحف أن فالبوينا وصل اليوم إلى العاصمة الروسية لإجراء الزيارة الطبية الروتينية.

وكان فالبوينا (38 مباراة دولية و6 أهداف) انتقل عام 2006 إلى مرسليا من أحد أندية الدرجة الثالثة مقابل 80 ألف يورو فقط، ومدد عقده في فبراير الماضي لعامين إضافيين حتى 2017.

وأحرز فالبوينا القصير القامة (67ر1 م) مع مرسيليا بطولة الدوري (2010) وكأس الرابطة 3 مرات (2010 و2011 و2012) تحت إشراف مدرب المنتخب الحالي ديدييه ديشان.

وكان فالبوينا أحد أعمدة المنتخب الفرنسي في المونديال الأخير حيث بلغ ربع النهائي وخسر صفر-1 أمام ألمانيا التي توجت لاحقا باللقب.