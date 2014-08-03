فان بيرسي يغيب عن بداية موسم اليونايتد بسبب اللياقة

من المحتمل أن يغيب المهاجم الهولندي الدولي روبن فان بيرسي عن المباراة الأولى لفريقه مانشستر يونايتد في الموسم الجديد لدوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم أمام سوانزي سيتي في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد أن مددت عطلته بعد خوضه نهائيات كأس العالم في البرازيل.

ولم يسافر فان بيرسي (30 عاما) مع فريقه الى الولايات المتحدة حيث يخوض بطل إنجلترا السابق دورة ودية دولية تأهل للمباراة النهائية لها.

ولن يشارك فان بيرسي أيضا في آخر مباراة ودية مقررة لفريقه في مواجهة بلنسية الإسباني في اولد ترافورد في 12 أغسطس الجاري وقبل أربعة أيام من أول مباراة ليونايتد في الدوري.

وقال مدرب يونايتد الهولندي لويس فان جال إن مواطنه فان بيرسي سيبدأ التدريبات يوم الاثنين المقبل وإنه لن يتعجل إعادته الى المباريات قبل أن يسترد كامل لياقته بعد أن غاب طويلا عن الملاعب في الموسم الماضي بسبب الإصابة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن فان جال قوله "عندما يقضي لاعب عطلة لمدة ثلاثة أسابيع فانه يحتاج الى تدريب.. روبن يحتاج لنظام تدريبي كامل قبل أن يتمكن من العودة للعب من جديد."

وقال فان جال أيضا "يمكن للبعض انتقادي بسببب قراري لكني اعرف ما يتعين علي القيام به بالنسبة للاعبين غابوا عن الملاعب ثلاثة أسابيع".

وأضاف مدرب هولندا السابق قوله "نأمل ان يسترد روبن لياقته قريبا جدا. والان هو لن يلعب. روبن يرغب في اللعب في كل مباراة وأنا أعرف ذلك. لكن بقية لاعبي الفريق الثلاثين يرغبون في الشيء نفسه أيضا."



