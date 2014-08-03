نيوكاسل يضمّ "المتمرّد" الأرجنتيني فيريرا

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنتمي الى الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاحد انه تعاقد وعلى سبيل الاعارة مع المهاجم الارجنتيني فاكوندو فيريرا لاعب شاختار دونيتسك الاوكراني لمدة موسم واحد.



وسبق لفيريرا اللعب لبانفيلد وفيليز سارسفيلد في الارجنتين قبل الانتقال الى اوكرانيا في 2013.



وفيريرا هو واحد من ستة لاعبين اجانب رفضوا العودة الى دونيتسك بعد مباراة ودية في باريس اقيمت بعد يومين من اسقاط طائرة الركاب الماليزية في شرق اوكرانيا في يوليو تموز الماضي.



ونقل موقع نيوكاسل يونايتد الرسمي على الانترنت عن المهاجم الارجنتيني قوله "احب الدوري الانجليزي الممتاز وعندما علمت ان نيوكاسل مهتم بالحصول على خدماتي كان اتخاذ القرار في غاية السهولة."

