الأرجنتيني لافيتزي يقترب من اليوفي بـ20 مليون يورو

أصبح الأرجنتيني الدولي ايزيكيل لافيتزي على أعتاب الانضمام إلى نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، بعدما بدأ الناديان التفاوض بشأن النواحي المالية للصفقة.

ولم يعد سان جيرمان في حاجة ماسة لوجود لافيتزي رغم أن اللاعب ظهر بمستوى مذهل في الدوري الفرنسي. ومع اقتراب النادي الفرنسي من التعاقد مع الأرجنتيني انخيل دي ماريا من صفوف ريال مدريد، فإنه لم تعد هناك حاجة لبقاء لافيتزي.

وأشارت ميدياست الإيطالية للبث التلفزيوني إلى أن لافيتزي يحبذ الانتقال إلى يوفنتوس، وأن سان جيرمان لن يقبل بأقل من 20 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.