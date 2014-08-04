بكنباور يرشح شفاينشتايغر لقيادة المنتخب الألماني

رشح أسطورة كرة القدم الألماني، فرانز بكنباور، مواطنه باستيان شفاينشتايغر، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، ليكون القائد الجديد للمنتخب الألماني خلفا لزميله فيليب لام الذي أعلن مؤخرا عن اعتزاله اللعب الدولي بعد الفوز مع الفريق بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال بكنباور في صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الاثنين: "بالنسبة لي شفاينشتايغر هو الخليفة المنطقي لفيليب لام، إنه نموذج للقائد، حظي باحترام هائل لأدائه الراقي في نهائي كأس العالم".

وأوضح الأسطورة الألمانية: "مثل هذا المحارب يمكنه حمل الفريق بأكمله وكقائد بديل للام، يدرك شفاينشتايغر تماما دور القائد".

وأضاف بكنباور أنه يرى في ماتس هوملز، لاعب بوروسيا دورتموند، الخيار الأمثل ليكون القائد البديل شفاينشتايغر في حالة غياب شفاينشتيغر عن أي مباراة، أكثر من حارس المرمى مانويل نيوير".