ريوس: قلبي يؤلمني.. ولن أستعجل العودة

أعرب ماركو ريوس، نجم خط وسط بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني لكرة القدم، عن ألمه عندما فازت ألمانيا بكأس العالم، إذ كان غائبا عن مونديال البرازيل بسبب إصابته، فيما يعتقد النجم أنه لن يعود إلى الملاعب مع بداية فعاليات الموسم الجديد للدوري الألماني.

ويعاني ريوس (25 عاما) من إصابة في الكاحل تعرض لها عشية سفر المنتخب الألماني إلى البرازيل في السابع من يونيو الماضي، حيث غاب عن مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل وهي البطولة التي فاز الفريق بلقبها.

وقال ريوس في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، يوم الاثنين، إن غيابه عن فعاليات المونديال البرازيلي كان أكثر ألما له، لأن الفريق أحرز اللقب. وإن عملية تعافيه تتقدم بشكل بسيط عن البرنامج المعد لها، ولكنه لا يرغب في التعجل والتسرع في العودة إلى الملاعب.

وأوضح "لن أعود للمشاركة في المباريات إلا بعد التعافي تماما من الإصابة. لن أضع نفسي تحت أي ضغوط".

ويستهل دورتموند مسيرته في الموسم الجديد للبوندسليغا بمواجهة باير ليفركوزن في 23 أغسطس الحالي، علما بأن الفريق سيلتقي قبلها منافسه التقليدي العنيد بايرن ميونيخ في 13 من الشهر نفسه على كأس السوبر الألماني، كما يلتقي فريق شتوتغارتر كيكرز في 16 من الشهر نفسه بالدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا.

وأشار ريوس أيضا إلى أن برنامجه العلاجي والتأهيلي كان وراء عدم سفره إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لمشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم والتي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني 1-صفر في الوقت الإضافي ليحرز لقبه العالمي الرابع في 13 يوليو الماضي.

وأكد اللاعب أنه لا يفكر كثيرا ولا يهدر الوقت في التفكير بشأن مستقبله وسط الجدل الدائر بأنه قد يرحل عن دورتموند في 2015 من خلال فقرة الشرط الجزائي التي يتضمنها عقده مع الفريق والتي تتيح له الرحيل مقابل سداد 35 مليون يورو (47 مليون دولار) .

وقال ريوس "من المهم أن أستعيد لياقتي مجددا. تأتي في المرتبة الثانية الآن أشياء قد تهمني في مرحلة لاحقة".

وقال ريوس، المولود في دورتموند "أشعر بالسعادة للعب بفريق دورتموند"، مؤكدا أن مستقبله مع النادي لا يعتمد على الفوز بالألقاب.