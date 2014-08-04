فالكاو: لا أفكر في ريال مدريد حالياً

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن الكولومبي رادميل فالكاو، نجم موناكو الفرنسي، أكد أن انضمامه إلى فريق ريال مدريد ليس مطروحا في الفترة الراهنة.

وجاءت تصريحات النجم الكولومبي عقب انتهاء مباراة فريقه أمس الأحد أمام أرسنال الإنجليزي في إطار منافسات بطولة الإمارات الدولية الودية، والتي أحرز فيها فالكاو هدفه الأول بعد تعافيه من إصابته الخطيرة التي أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال فالكاو عقب انتهاء المباراة التي استضافها ملعب الإمارات: "ريال مدريد؟ لا أعلم شيئا عن هذا الأمر. حاليا لا أستطيع أن أفكر في فريق آخر. علي أن أستمر في العمل حتى يأذن لي موناكو في الذهاب إلى المكان الذي يراه مناسبا".

وتألق فالكاو مع فريقه الفرنسي أمام أرسنال في مباراة أمس، حيث لعب 57 دقيقة قبل أن يتم استبداله بزميله جيرماين، وأحرز الهدف الوحيد في اللقاء من رأسية رائعة في الدقيقة 36.

وكان كل من ديمتري ريبولوفليف رئيس نادي موناكو، وليوناردو جارديم المدير الفني للفريق، قد أكدا أكثر من مرة أن فالكاو ليس معروضا للبيع.