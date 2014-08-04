لوكاكو يكذّب مورينيو.. ويكشف سبب الرحيل

رد روميلو لوكاكو، مهاجم فريق ايفرتون الإنجليزي، على تصريحات مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو الذي قال فيها إن سبب رحيل اللاعب البلجيكي عن تشيلسي يتعلق بعدم استعداده للقتال على المركز الأساسي، والتي شكك من خلالها بالتزام اللاعب باللعب، حسب ما يريده الفني البرتغالي منه في الموسم المقبل.

لوكاكو قال لصحيفة "الديلي ستار": "جئت لإيفرتون لأنني أريد أن أواصل تطوري وأصبح واحداً من أفضل اللاعبين، والمدرب هنا طموح ويريد صناعة فريق قوي والأفضل في إنجلترا".

وأضاف: "لقد كانت العودة إلى ايفرتون تحدياً عظيماً بالنسبة لي، أريد أن ألعب على مستوى عالٍ مع فريق جيد، لا أقول إن تشيلسي غير جيد، لكنني أردت المكان الذي أشعر به بشكل أفضل".

لوكاكو أوضح مسألة شعوره هذه قائلاً "هنا أشعر بثقة المشجعين، أشعر بالانتماء إلى هذا المكان، لدي علاقات جيدة جداً مع اللاعبين والفريق الفني ومع أي شخص في ايفرتون له علاقة بالنشاط الكروي، هذا المكان الذي أحبه وأنتمي إليه".

وضم تشيلسي في صفوفه هذا الموسم كلا من ديديه دروغبا العائد إليه مجددا بعد غياب عامين، بجانب التعاقد مع دييغو كوستا من أتلتيكو مدريد، وبقاء فرناندو توريس في مقدمة البلوز.