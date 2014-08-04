"النفقات" تجبر ولاية ألمانية على تقليص أمن المباريات

قالت وزارة الداخلية في ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية، اليوم الاثنين، إنها ستقلص التواجد الأمني في بعض مباريات كرة القدم التي لا تنطوي على مخاطر كبيرة في بطولات الدوري الثلاث الأعلى في البلاد.

وتنتمي أندية بروسيا دورتمووند وباير ليفركوزن وشالكه وبروسيا مونشنغلادباخ المنافسة في الدوري الألماني الأول إلى ولاية نورد راين فستفاليا، وهي أكثر ولايات ألمانيا سكانا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جدال يدور في ألمانيا حول الجهة التي يجب أن تتحمل فاتورة الأمن في مباريات كرة القدم، بينما تسعى الولايات التي تتحمل النفقات حاليا إلى خفض الإنفاق.

وقال رالف ياجر وزير داخلية نورد راين فستفاليا "أود تخفيض عدد أفراد قوات الأمن (في المباريات) لأننا نحتاجهم في مجالات أخرى".