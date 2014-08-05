الإنجليزي رودويل يهرب من السيتي بسبب "فرص اللعب"

أكمل جاك رودويل لاعب وسط منتخب إنجلترا انتقاله من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى منافسه سندرلاند اليوم الثلاثاء، عقب موافقته على عقد لمدة خمس سنوات.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 23 عاما - والذي بدأ مسيرته في إيفرتون - عامين مع سيتي إلا أن فرصه باللعب ضمن الفريق الأول بدت محدودة.

وانضم رودويل - الذي تقول تقارير إن سعره يبلغ نحو عشرة ملايين جنيه إسترليني (16.9 مليون دولار) - الى الحارس كوستيل بانتيليمون الذي انتقل من سيتي الى سندرلاند.

وانشغل جوس بويت مدرب سندرلاند في سوق الانتقالات الصيفية حيث ضم لاعب الوسط خوردي جوميز من ويجان اثليتيك والمدافع بيلي جونز من وست بروميتش البيون وباتريك فان انهولت لاعب منتخب هولندا من تشيلسي.