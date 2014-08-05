المخضرم المكسيكي ماركيز ينتقل إلى فيرونا الإيطالي

أعلن نادي ليون المكسيكي عن انتقال لاعبه المخضرم رافائيل ماركيز، قائد منتخب المكسيك لكرة القدم في مونديال البرازيل 2014 إلى نادي فيرونا الإيطالي.

وقال النادي بطل الدوري في الموسم السابق في بيان له: "رافائيل ماركيز انتقل إلى صفوف فيرونا الإيطالي.. نأمل أن تكون هذه المرحلة مليئة بالنجاح".

ولعب المدافع المكسيكي في القارة الأوروبية سابقا للعديد من الأندية مثل موناكو (1999-2003) وبرشلونة (2003-2010) ، الذي من خلاله انطلق إلى اللعب في الدوري الأميركي بين صفوف نيويورك ريد بولز، ثم عاد إلى الدوري المكسيكي في 2013 مع نادي ليون.

وأوضح ماركيز في رسالة نشرتها بعض وسائل الإعلام المكسيكية: "اليوم أبدأ مرحلة تحد جديدة في حياتي المهنية.. لم يكن من السهل علي أبدا اتخاذ مثل هذا القرار.. تثور داخلي الكثير من المشاعر المتناقضة، ولكنني دائما ما كنت رجل التحديات دون الخوف من الفشل.. لا يمكن أن أفوت هذه الفرصة في مثل هذه المرحلة من العمر".

وكشفت صحيفة "لا أفيسيون" أن التعاقد بين ماركيز وناديه الإيطالي الجديد يمتد لعام واحد فقط مع إمكانية التجديد لعام إضافي آخر.

يذكر أن ماركيز منح بطاقة التأهل للمنتخب الهولندي لدور الثمانية من مونديال البرازيل في المباراة التي جمعت بين المكسيك وهولندا في دور الستة عشر من تلك البطولة وفازت بها الأخيرة 2/1 بعد تسببه في ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء لصالح آريين روبين، إثر عرقلته داخل المنطقة وهو ما نفاه اللاعب المكسيكي في حينه.