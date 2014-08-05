تشافي يعتزل اللعب مع المنتخب الإسباني

أعلن تشابي لاعب وسط إسبانيا اعتزاله اللعب دولياً اليوم الثلاثاء، في سن 34 عاما بعد مسيرة حافلة بالألقاب قاد خلالها منتخب بلاده وفريقه برشلونة لتقديم أسلوب اللعب الشهير "تيكي تاكا" القائم على الاستحواذ على الكرة.

ودافع تشابي عن ألوان منتخب إسبانيا 133 مرة وهو رقم قياسي بالنسبة للاعب غير حارس المرمى حيث لا يتفوق عليه سوى مواطنه القائد إيكر كاسياس. وساعد تشابي إسبانيا على الفوز بكأس العالم 2010 وبطولتي أوروبا 2008 و2012. لكنه مر بموسم مخيب للآمال في 2013-2014 بعدما أخفق برشلونة في الفوز بأي لقب كبير لأول مرة في ست سنوات وخرجت إسبانيا حاملة اللقب من الدور الأول لكأس العالم لتقول تقارير إنه سينهي مسيرته في الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة.

لكنه قرر في النهاية مواصلة مسيرته على مستوى الأندية تحت قيادة المدرب الجديد وزميله السابق في برشلونة لويس انريكي مع اعتزال اللعب الدولي قبل أن تبدأ إسبانيا حملتها في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2016.

وقال تشابي في مؤتمر صحفي عقب جلسة مران مع برشلونة "أشعر بامتنان بالغ لكل هذه السنوات" وتابع "قضيت وقتا رائعا. لم أعد لاعبا في العشرين من عمره لكني املك شغف الطفل الصغير."

وأضاف "لكني شعرت بخيبة أمل على المستويين المحلي والدولي في نهاية الموسم الماضي حيث انني لم أجد نفسي مفيدا مع برشلونة او المنتخب الوطني وارغب في الاشادة بالمدرب لويس انريكي الذي اعاد لي الثقة."

وفاز تشابي بثلاثة ألقاب لدوري أبطال اوروبا وسبعة القاب للدوري الاسباني وحقق العديد من الإنجازات الأخرى مع برشلونة وخاض أول مباراة دولية له مع إسبانيا في نوفمبر تشرين الثاني 2000 وكانت ودية أمام هولندا.

وشارك في أربع بطولات لكأس العالم وثلاث نسخ لبطولة أوروبا. وكانت آخر مباراة ظهر فيها مع إسبانيا حينما تجرعت هزيمة مذلة بخمسة أهداف لهدف أمام هولندا في المباراة الافتتاحية لها في كأس العالم في البرازيل في يونيو/حزيران الماضي.

واستبعده المدرب فيسنتي ديل بوسكي من المباراة التالية أمام تشيلي التي خسرها الاسبان ايضا ليودعوا البطولة وحل مكانه كوكي لاعب أتليتيكو مدريد.

وقال ديل بوسكي لموقع منتخب إسبانيا على الانترنت عقب اعلان تشابي "أود أن أعبر عن كامل تقديري لهذا اللاعب الرائع."

وأضاف "سنخسر لاعبا فريدا في المنتخب الوطني وسيصعب علينا تعويضه." وتابع "أدى دورا محوريا في طريقة لعب المنتخب الوطني التي منحتنا الكثير من النجاحات. سنفتقده داخل وخارج الملعب."