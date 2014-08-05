سامباولي لن يرحل عن تشيلي حتى مونديال 2018

أعرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني الحالي لمنتخب تشيلي الأول لكرة القدم عن أمنيته بالاستمرار في قيادة الفريق حتى نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018 .

وأدلى سامباولي الذي شكك في وقت سابق في إمكانية استمراره على رأس القيادة الفنية للمنتخب اللاتيني في المستقبل بتصريحاته الأخيرة أمام جمع من الصحافيين دعاهم هو بنفسه إلى مركز تدريب المنتخب التشيلي.

وأكد سامباولي في حديثه أنه سيقوم بإلغاء إحدى المواد الموجودة في عقده التي تسمح له بالاستقالة، بمجرد إبلاغ اتحاد تشيلي لكرة القدم بذلك.

وأذاعت الشبكة "التعاونية" الإذاعية التي حضرت المؤتمر الذي استمر أربع ساعات فحوى تصريحات المدير الفني الأرجنتيني عبر قنواتها.

وكشف سامباولي خلال اللقاء عن تفاصيل خطة عمله المستقبلية مع منتخب تشيلي، كما شدد على حاجة الفريق لتجديد دمائه بإعطاء الجنسية لبعض اللاعبين المحترفين في المسابقات المحلية، هناك مثل الأرجنتيني خوليو باروسو.

وتستعد تشيلي التي وصلت إلى دور الستة عشر من مونديال البرازيل 2014 لاستضافة بطولة كوبا أميركا على أراضيها العام المقبل، وهي البطولة التي لم يسبق لها الفوز بها مطلقاً.