لاعب إنجليزي يتبرّع بتذاكر موسمية للعاطلين عن العمل

يتعرض لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كثيرا لانتقادات شديدة بسبب الحياة المرفهة التي يعيشونها، لكن ستيفن نايسميث مهاجم ايفرتون يصر على رد الجميل لعشاق اللعبة بالتبرع بتذاكر مجانية للعاطلين عن العمل.

ومنح نايسميث أربعة تذاكر موسمية لحضور مباريات إيفرتون لمركز توظيف محلي في ليفربول سيقوم بدوره بتوزيعها على المترددين عليه لمن يرغب في حضور مباريات على ملعب جوديسون بارك.

وأبلغ المهاجم موقع ايفرتون "أنحدر من غرب اسكتلندا وأمضيت معظم فترات حياتي في جلاسجو وهي مدينة تعاني طوال الوقت من معدلات بطالة مرتفعة".

وتابع "تعاني ليفربول أيضا من هذا الأمر وأنا أعلم ذلك. هناك الكثير من الأشخاص في ليفربول يجدون صعوبة في الحصول على عمل وربما لا يقدرون على شراء تذاكر."

واستطرد "رأيت أنها ستكون لفتة بسيطة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للاستمتاع بإحدى مبارياتنا في الدوري".

وأضاف "أتمنى أن ترسم بعض السعادة على وجوههم. اشكر الله في كل يوم على النعمة والحياة الرغدة التي نعيشها نحن وأسرنا من كرة

القدم التي جعلتني في موقف أستطيع من خلاله مساعدة المجتمع حولي بشيء بسيط."