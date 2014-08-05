لوبيز غاضباً: أنا أفضل من كاسياس وافعلوا ما تشاؤون

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء أن قضية حراسة مرمى ريال مدريد لا تزال تثير الجدل رغم قدوم كيلور نافاس، وعلى ما يبدو فإن دييجو لوبيز لم يتقبل بعد قرار إدارة ريال مدريد بالتخلي عن خدماته بدلا من إيكر كاسياس.

وكشف نفس المصدر أن دييجو لوبيز انفجر غضبا أثناء رحلة العودة إلى مدينة مدريد من الولايات المتحدة الأمريكية ففي الطائرة قال دييجو لبعض إداريي النادي الأبيض: "أنا الأفضل وأنتم تعرفون ذلك، ولكن افعلوا ما تريدون".

ورغم قرار النادي بالتخلي عن خدماته إلا أنهم سعداء للغاية بالأداء الذي قدمه دييجو لوبيز في الميدان وخارج الميدان، ولكن في الوقت الراهن هناك اختلافات بحيث أن لوبيز يطالب بأن يتقاضى كل ما تبقى له في العقد حتى 2017.

ووفقا للماركا فإنه "إذا لم يصل عرض يثير اهتمام دييجو لوبيز من الناحية الرياضية والاقتصادية فقد يستمر في ريال مدريد. هذا القرار سيؤدي إلى مشكلة كبيرة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتواجد ثلاث حراس ذو إمكانيات كبيرة وأحدهم سيضطر لرؤية مباراة كأس السوبر الأوروبي من المدرجات".

ويبدو نادي موناكو الفرنسي مهتم بضم دييجو لوبيز منذ الصيف الماضي وحتى هذه اللحظة فإن وكيل أعماله مانويل جارسيا كويلون لم يتلق عرضا رسميا من نادي الإمارة.

