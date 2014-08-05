لينيكر: بلاتر ديكتاتور.. ومونديال قطر "مثير للضحك"

شن غاري لينيكر، مقدم البرامج الرياضية المعروف، هجوما لاذعاً على الاتحاد الدولي بسبب فضائح الفساد المتكررة.

وقال لينيكر هداف المنتخب الإنجليزي وبرشلونة وتوتنهام سابقا خلال مقابلة مع مجلة "جي كيو" المعروفة، إن الفساد نال من الفيفا وأعضاءه، وإن سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي للكرة، قاد المؤسسة الكروية العالمية بطريقة ديكتاتورية لفترة طويلة.

وطالب هداف مونديال 1986 الاتحادات الكروية المحلية التي تعمل بنزاهة وشفافية كاملة مقاطعة بطولات فيفا، لأنها الوسيلة الوحيدة للضغط على الاتحاد الدولي لإصلاح أموره، كما وصف لينيكر فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 بالأمر المثير للضحك، إذ قال: "أنا لست ضد إقامة المونديال في أجزاء مختلفة من العالم، ولكننا نعلم جيدا سخونة فصل الصيف هناك".

وذكر غاري خلال المقابلة أنه قبل ليلة من التصويت للملفات المرشحة لاستضافة مونديالي 2018 و2022 كان يجلس مع ديفيد بيكهام خلال فترة العشاء مع تواجد كل من الأمير ويليام ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للعمل على الترويج للملف الإنجليزي المرشح أمام روسيا لاستضافة مونديال 2018، ويقول: "كنا نتواجد في بهو الفندق وحدنا". وتابع: "قلت لبيكهام إن هناك شيئا مريبا يحدث، رائحة المؤامرة تفوح، ويبدو أن كل شيء قد دبر وحسم".

وشدد لينيكر على الاتحاد الإنجليزي مواصلة المشوار والتمسك بالمبادئ، حتى وإن كلفهم الأمر بعدم الحصول على تنظيم كأس العالم مستقبلا.