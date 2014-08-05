مانشستر يونايتد يهزم ليفربول ويتوّج بدورة الأبطال

المصدر: ميامي - د ب أ

وجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مديره الفني الجديد الهولندي لويس فان جال إنذارا إلى باقي منافسيه في الموسم الجديد وتوج استعداداته لانطلاقة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد بلقب دورة كأس الأبطال الدولية الودية بالولايات المتحدة.

وأحرز مانشستر يونايتد لقب الدورة بتغلبه على مواطنه ليفربول 3/1 اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية للدورة وذلك على استاد "صن لايف" بمدينة ميامي.

وأنهى ليفربول ، وصيف حامل اللقب بالدوري الإنجليزي ، الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ستيفن جيرارد من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

ولكن مانشستر يونايتد رد بقوة في الشوط الثاني وأمطر شباك منافسه بثلاثة أهداف سجلها واين روني وخوان ماتا وجيس لينجارد في الدقائق 55 و57 و88 على الترتيب.

ومنح هذا اللقب فريق مانشستر يونايتد دفعة معنوية هائلة قبل خوض فعاليات الموسم الجديد الذي يسعى فيه الفريق إلى رد اعتباره بعد الخروج صفر اليدين من جميع بطولات الموسم الماضي كما فشل خلال الموسم الماضي في احتلال مركز بالدوري الإنجليزي يؤهله للمشاركة في أي من بطولتي الأندية الأوروبية بالموسم الجديد.

