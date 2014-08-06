الإنجليزي الصارم.. يعلّق صافرته

أعلن الحكم الإنجليزي الشهير هاورد ويب اليوم الاربعاء اعتزاله التحكيم ليشغل منصب المدير الفني لمنظمة تشرف على الحكام المحترفين في إنجلترا.

ومن أشهر المباريات التي قادها ويب (43 عاما)، نهائي كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا حين توجت إسبانيا بلقبها الوحيد بفوزها على هولندا 1-صفر، كما قاد نهائي دوري ابطال اوروبا في العام ذاته، وهو الحكم الوحيد الذي أدار نهائي البطولتين في نفس العام.

كما قاد عددا من المباريات في كأس العالم الاخيرة في البرازيل، وفي كأس الامم الاوروبية عامي 2008 و2012.

وقال ويب الذي عمل في مجال التحكيم لمدة 25 عاما "أنا متحمس جدا لبدء فصل جديد من مسيرتي بعد ان امضيت 25 عاما رائعة على ارض الملعب".