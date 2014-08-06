بيبي رينا يقترب من "دكة احتياط" بايرن

قال بايرن ميونيخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه اقترب من ضم بيبي رينا، حارس مرمى منتخب إسبانيا من ليفربول الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كارل هاينز رومنيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن بموقع النادي على الإنترنت "من المقرر أن يحضر الحارس إلى ميونخ في الأيام القليلة المقبلة للخضوع للفحص الطبي ولتوقيع العقد". وأضاف "رينا من الحراس المتمرسين والمخضرمين، وهو يلبي متطلبات الإدارة".

وخاض رينا (31 عاما) 33 مباراة مع منتخب إسبانيا، وانضم لليفربول قادما من فياريال عام 2005. وأمضى رينا الموسم الماضي في عقد إعارة إلى نابولي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسينضم رينا، وهو خريج أكاديمية برشلونة، إلى بيب جوارديولا مدرب برشلونة السابق الذي يتولى الآن تدريب بايرن. وسيوفر رينا بديلا لمانويل نوير، الحارس الأول لمنتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم.

وفقد ربنا موقعه باعتباره الحارس الأول لليفربول عقب ضم بريندان رودجرز مدرب الفريق لسيمون مينوليه العام الماضي.