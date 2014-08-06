سيجورا يتولى رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لويس سيجورا سيتولى منصب الرئيس حتى أكتوبر 2015 خلفاً للراحل خوليو جروندونا.

وترك سيجورا منصبه كرئيس لأرجنتينوس جونيورز الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية كي يتولى رئاسة اتحاد اللعبة في البلاد.

وأكد سيجورا أن الاتحاد الأرجنتيني سيتفاوض مع جيراردو مارتينو لتدريب المنتخب الأول للبلاد، بدلاً من أليخاندرو سابيا الذي قاد الفريق لنهائي كأس العالم في البرازيل هذا الصيف.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان بموقعه على الإنترنت "في خطوة بدأها بوكا جونيورز وافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على تعيين السيد لويس سيجورا كرئيس للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى أكتوبر 2015."

ولم يعلن سابيا رسميا أنه لن يستمر كمدرب للأرجنتين بعد وفاة جروندونا الذي أمضى 35 عاماً كرئيس للاتحاد الأسبوع الماضي.

وكان من المفترض أن يعقد سابيا مؤتمرا صحافيا في نفس الوقت لكنه ألغاه بسبب وفاة جروندونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية قبل ثمانية أيام أن سابيا أبلغ جروندونا انه سيرحل وأكد سيجورا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية أمس الثلاثاء ان الاتحاد الارجنتيني سيعرض المنصب على مارتينو المدرب السابق لنيويلز اولد بويز وبرشلونة الاسباني.

وقال سيجورا "كانت الفكرة هي الاجتماع مع مارتينو يوم الخميس. اذا نجح في تلبية توقعات الاتحاد الارجنتيني فإن الفكرة ستقترب من صفقة."

وأضاف للصحافيين خارج مقر الاتحاد الارجنتيني أمس الثلاثاء "هذا قرار اتخذه خوليو وهو على قيد الحياة."

وتابع "أعتقد أنه مدرب عليه إجماع كبير. عقده سيستمر حتى كأس العالم القادمة."

وسبق لمارتينو العمل مع المنتخبات بعدما قاد باراغواي إلى دور الثمانية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عام 2011 كما صعد بالفريق الى نهائي كأس كوبا أميركا أمام أوروغواي في 2011.

وستلتقي الأرجنتين وديا مع ألمانيا بطلة العالم في دوسلدورف يوم الثالث من سبتمبر القادم في تكرار لنهائي كأس العالم بين الفريقين الشهر الماضي في البرازيل.