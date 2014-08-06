لامبارد يرتدي قميص مانشستر سيتي حتى نهاية العام

بدأ فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي السابق فترة إعارة لستة أشهر لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد أسبوعين فقط من انضمامه إلى نيويورك سيتي، الذي ينافس في دوري المحترفين الأميركي.

ورحل لامبارد البالغ من العمر 36 عاما عن تشيلسي بعد 13 عاما قضاها مع النادي، لكنه سيعود للدوري الممتاز لستة أشهر قبل الانضمام إلى نيويورك سيتي المملوك لمانشستر سيتي ونيويورك يانكيز الذي ينافس في دوري البيسبول الأميركي للمحترفين.

وقال لامبارد الذي تدرب مع سيتي لأول مرة اليوم الأربعاء "اللعب مع مانشستر سيتي فرصة رائعة بالنسبة لي لمواصلة العمل على أعلى مستوى والحفاظ على مستواي قبل بدء المشوار مع نيويورك سيتي."

وتابع "التقيت مع مانويل بليغريني وأتطلع إلى الانخراط في التدريبات ومساعدة مانشستر سيتي قبل الانتقال إلى نيويورك."

ورحب كلاوديو رينا المدير الرياضي لنادي نيويورك سيتي بهذا الانتقال، وقال "إنها فرصة مثالية بالنسية لفرانك. يتمتع بحالة بدنية رائعة بعد كأس العالم والتدريب واللعب مع زملائنا في مانشستر سيساعدان على تجهيزه بأفضل صورة قبل الانضمام إلينا."

وسيخوض نيويورك سيتي مبارياته على استاد يانكيز عندما ينطلق موسم الدوري الأميركي في 2015 خلال فبراير القادم.

ولامبارد هو هداف تشيلسي عبر تاريخه بعدما سجل 211 هدفا في كافة المسابقات التي شارك فيها مع النادي منذ انضمامه قادما من وست هام يونايتد في 2001.