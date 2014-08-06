ليفربول يدعم دفاعه بـ"ناشئ إسباني"

قال ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه تعاقد مع الظهير الأيمن خافيير مانكويو من أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

ولعب مانكويو (20 عاما) مع اسبانيا في منتخبات الناشئين وبدأ مشواره في اكاديمية ريال مدريد قبل الانتقال الى اتلتيكو في 2007.

وأصبح مانكويو سابع لاعب يضمه ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية بعد ريكي لامبرت وآدم لالانا وايمري كان ولازار ماركوفيتش وديان لوفرين وديفوك اوريجي.

وقال مانكويو لموقع ليفربول على الانترنت "انا سعيد للغاية بتوقيع عقد مع فريق مثل ليفربول."

وأضاف "أعتقد انه من أكبر الأندية في اوروبا. أي لاعب كرة قدم يرغب في الحضور واللعب هنا."

وتابع "عندما يقولون لك ان ليفربول يريد التعاقد معك فانك ستشعر بسعادة بالغة مثل أي لاعب ولا تفكر في أي شيء سوى التوجه الى هناك مباشرة."