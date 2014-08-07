سانتا كروز ينقذ ناسيونال من الخسارة أمام سان لورينزو

ألقى البديل خوليو سانتا كروز طوق النجاة لفريقه ناسيونال ممثل باراجواي حين أحرز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع أمام ضيفه الأرجنتيني سان لورينزو في ذهاب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس لكرة القدم للأندية الأبطال بأمريكا الجنوبية يوم الأربعاء.

ووضع المهاجم ماورو ماتوس الفريق الأرجنتيني في المقدمة في منتصف الشوط الثاني باستاد ديفينسوريس ديل تشاكو بالعاصمة أسونسيون.

لكن سانتا كروز وهو الشقيق الأصغر للاعب منتخب باراجواي روكي اقتنص هدف التعادل ليحرم الفريق الضيف من انتصار مستحق.

وقال جوستافو مورينيجو مدرب ناسيونال "أعتقد أن سان لورينزو كانت له الهيمنة وكان الفريق الأفضل ولعب بهدوء أكثر منا."

وأضاف "أصيب لاعبونا بعصبية (لكننا) تعادلنا في النهاية لنبقى في سباق المنافسة على الفوز بالكأس."

وسيطر سان لورينزو بفضل تفوقه في وسط الملعب وشكل خطورة على مرمى الحارس اجناسيو دون عدة مرات ورد القائم الأيسر كذلك تسديدة قوية من الظهير الأيسر إيمانويل ماس.

واستحق الفريق الضيف التقدم في الدقيقة 65 بتسديدة ماتوس بالقدم اليمنى في الشباك إثر تمريرة عرضية من زميله المهاجم هيكتور فيالبا.

وكانت تلك واحدة من ست تسديدات لسان لورينزو مقارنة بتسديدة وحيدة لناسيونال الذي انتظر حتى النهاية ليسجل التعادل عن طريق سانتا كروز الذي شارك في آخر 20 دقيقة بدلا من رامون كورونيل.

وقاد لاعب الوسط الموهوب اجناسيو بياتي هجمات الفريق الأرجنتيني وصنع فرصا خطيرة مع لجوء ناسيونال للدفاع.

وقال بياتي "من المؤسف أننا لم نفز بالمباراة. لعبنا مباراة مثالية لكني لا أشك في أننا سنتفوق هناك (في ملعبنا)."

