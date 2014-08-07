سانتوس يضم روبينو بنظام الإعارة من ميلان

المصدر: ساوباولو - د ب أ

أكد نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، عن ضم البرازيلي روبينيو جناح ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، منهياً بذلك حالة من الجدل استمرت لعدة أشهر بشأن هذه الصفقة.

وشارك روبينيو في 23 مباراة مع ميلان في الموسم الماضي، ولكن يبدو أنه بات خارج حسابات المدرب الجديد لميلان فيليبو انزاجي.

وقال روبينيو للموقع الرسمي لسانتوس "سانتوس منزلي، إنه مكان أشعر فيه بحالة رائعة. أتمنى أن أرد الدين للجماهير".

وانضم روبينيو إلى ميلان في 2010 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 18 مليون يورو.

