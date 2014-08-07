لاعبو برشلونة يختارون تشافي قائداً لهم

المصدر: برشلونة - د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس، رسميا عن تنصيب تشافي هرنانديز (34 عاماً) قائدا للفريق، بعد أقل من أسبوعين على عدول اللاعب المخضرم عن الرحيل إلى أميركا أو قطر.

ويخلف تشافي بذلك زميله المعتزل كارلس بويول في منصب قائد الفريق، عقب تحول الأخير إلى الإدارة التقنية بالنادي.

وحصل تشافي على النسبة الأعلى خلال عملية تصويت لاعبي برشلونة على شارة قيادة الفريق، فيما سيكون اندرياس إنييستا القائد الثاني لبرشلونة ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد الثالث ويليه سيرجيو بوسكيتس.

وقضى تشافي طوال مسيرته الاحترافية في برشلونة، حيث شارك في 500 مباراة منذ الظهور الأول مع النادي الكاتالوني عام 1998.

