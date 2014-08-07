لام: أستبعد العودة إلى "المانشافت".. لكن لا أرفضها

استبعد ظهير بايرن ميونيخ عودته إلى المنتخب الألماني الذي قاده الشهر الماضي إلى لقبه المونديالي الرابع قبل أن يعلن اعتزاله الدولي، معترفا في الوقت ذاته بأنه "لا يجوز أبدا أن يقول المرء أبدا".

وقال لام الذي قرر الاعتزال وهو في القمة رغم أنه لم يتجاوز الثلاثين من عمره: "كما في الحياة، لا يجوز أبدا أن يقول المرء أبدا لأن أي شيء قد يطرأ"، مضيفا في حديث لشبكة "سكاي سبورتس نيوز" الرياضية "لكن في الحقيقة، أستبعد أي عودة عن اعتزالي".

وفي مقابلة أخرى مع صحيفة "تي زي" البافارية أكد لام أيضا أنه "مقتنع 100% بالقرار الذي اتخذه" لأنه لم يتخذه في لحظة "عاطفية" لكن بعد "تفكير ملي".

وفاجأ لام الجميع عندما قرر أن يعلن اعتزاله الدولي بعد خمسة أيام فقط على قيادته منتخب بلاده الى إحراز كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على الأرجنتين 1-صفر بعد التمديد على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

لا شك بأن الشعور العام في الشارع الألماني كان الدهشة لهذا القرار، ففي اللحظة الذي تسلم فيها لام الكأس من رئيسة البرازيل ديلما روسيف، لم يكن أحد يشك ولو للحظة بأن هذا المدافع المتعدد المواهب سيضع حدا لعدد مبارياته الدولية مع "ناسيونال مانشافت" عند 113 (سجل فيها 5 أهداف).

لكن لام الذي ساعد المنتخب في خط الوسط في بعض المباريات قبل أن يعود الى مركزه الطبيعي كظهير أيسر، أكد بعد قرار اعتزاله أنه "سعيد" بـ"تحرره"، مشيرا الى العبء المزدوج الذي كان يحمله كقائد للمنتخب الألماني وبايرن ميونيخ الذي سيتفرغ له تماما بعد الاعتزال الدولي ومن المرجح أن ينهي مسيرته في صفوفه كون يرتبط معه بعقد يمتد حتى 2018.

وأكد لام أن تركيزه الآن منصب حصرا على النادي البافاري، مضيفا "للأسف، انتهت العطلة لكن يجب التركيز الآن على الموسم الجديد والقيام بكل شيء ممكن من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها".

ويبدأ بايرن الذي احتفظ الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس المحليين لكنه تنازل عن لقب دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة في نصف النهائي أمام ريال مدريد الإسباني (صفر-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، موسمه الجديد في 13 الشهر الحالي في كأس السوبر المحلية ضد بوروسيا دورتموند، وصيف مسابقة الكأس، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري ضد ضيفه فولفسبورغ في 22 الشهر الحالي ايضا.



