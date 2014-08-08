أرسنال يصطدم بـ"الأتراك" قبل الوصول إلى "الأبطال"

سيكون أرسنال الإنكليزي أمام مهمة صعبة في الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015، وذلك بعدما أوقعته القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في نيون السويسرية بمواجهة بشكتاش التركي.

وكما جرت العادة مؤخرا، لجأ الاتحاد الأوروبي الى توزيع الفرق المشاركة في الدور التأهيلي الأخير الى قسمين من أجل تحقيق العدالة في المنافسة، حيث ستتواجه الفرق المتوجة بطلة لدوريات بلادها في ما بينها، فيما تتواجه الفرق التي ضمنت مكانها في هذا الدور من خلال ترتيبها في المراكز الأولى في بطولاتها ضد بعضها.

وهذا الأمر، أسفر عن مواجهات قوية بين أندية الدوريات الكبرى في القارة العجوز وأبرزها بين نابولي الإيطالي واتلتيك بلباو الإسباني، إضافة الى لقاء ليل الفرنسي مع بورتو البرتغالي، فيما يلعب باير ليفركوزن الألماني مع كوبنهاغن الدنماركي، وستاندار لياج البلجيكي مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي إضافة الى لقاء أرسنال وبشكتاش.

وستكون مباراة الذهاب بين أرسنال وبشكتاش على ارض الاخير ويأمل الفريق اللندني ومدربه الفرنسي ارسين فينغر التواجد في دور المجموعات للمرة ال17 على التوالي، علما بان "المدفعجية" تخطوا فريقا تركيا آخر في الدور الفاصل الموسم الماضي وهو فنربغشه بالفوز عليه 5-صفر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقام مباريات الذهاب في 19 و20 الحالي والإياب في 26 و27 منه على أن تلتحق الفرق العشرة الفائزة بالفرق ال22 الضامنة تلقائيا لمكانها في دور المجموعات، على ان تقام القرعة في 28 أغسطس المقبل.

تجدر الإشارة الى أن سلتيك الاسكتلندي حصل قبل ساعات معدودة على بطاقة خوض الدور الفاصل رغم خسارته بنتيجة اجمالية 1-6 امام ليجيا وارسو البولندي، وذلك بعدما عوقب الأخير من قبل الاتحاد الاوروبي لإشراكه لاعبا غير مؤهل.

وأنهى ليجيا وارسو مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثالث على أرضه بنتيجة كبيرة 4-1، ثم تمكن الأربعاء من حسم لقاء الإياب 2-صفر لكن الفريق البولندي أخطأ في الدقيقة 86 من مباراة الإياب عندما أشرك بارتوس بيريشينسكي دون أن يتنبه أن اللاعب موقوف نتيجة حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 69 من مباراة الفريق الأخيرة في دور المجموعات من "يوروبا ليغ" ضد ابولون ليماسول القبرصي (2-صفر).

ودفع ليجيا وارسو ثمن هذا الخطأ غاليا إذ قرر الاتحاد الأوروبي اعتبار الفريق البولندي خاسرا للقاء الإياب صفر-3، ما منح سلتيك بطاقة التأهل نتيجة تسجيله هدفا خارج قواعده في لقاء الذهاب (1-4).

وسيلتقي سلتيك في الدور الفاصل مع ماريبور السلوفيني الذي يستقبل لقاء الذهاب على أرضه.