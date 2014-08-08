المغنية رايانا تنوي امتلاك نادي كرة قدم إنجليزي

كشفت مصادر مقربة من رايانا، مغنية البوب المعروفة، أنها تنوي شراء نادي كرة قدم إنجليزي، لتنضم لمجموعة الملاك الأجانب الذين يملكون عدداً من الأندية في أنحاء بريطانيا.

ونقلت صحيفة "دايلي ستار" عن مصدر مقرب من رايانا قوله: "كنا نتوقع اهتمام المغنية الباربادوسية بكرة القدم، ناتج من تأثير كأس العالم، وهو ما جعلها توقف أعمالها وتتوجه للبرازيل كي تتابع البطولة، لكن بعد نهاية المنافسة اكتشفنا أنها تتعامل مع الأمر بجدية، وهي تتحدث الآن عن إنشاء أكاديمية لكرة القدم ببلدها الأم، وبعدها ستبحث عن تحقيق حلمها الكبير بامتلاك نادِ لكرة القدم في إنجلترا" مستعينةً بمشورة ديديه دروغبا، لاعب تشيلسي التاريخي.

وتابع المصدر: "بريطانيا بالنسبة لرايانا أشبه بالبلد الثاني، وهذا ما دفعها للتفكير بشراء ناد لكرة القدم هناك، على الرغم من تلميحاتها مراراً وتكراراً برغبتها شراء أحد أندية لوس أنجلوس الأميركية".

وصنعت رايانا لنفسها خلال كأس العالم الأخيرة صورة مختلفة عن ما عهده الجمهور عنها سابقاً، حيث تابعت كأس العالم لحظة بلحظة، وعلّقت كثيراً على البطولة عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر"، قبل أن تختتم المونديال بصورة لها مع كأس العالم، والأبطال الألمان.