سكولز:لاعبو إنجلترا ضعفاء.. ومدللون

يعتقد الإنجليزي بول سكولز أن في بلاده العديد من اللاعبين الناشئين ذوو القدرات العالية، لكنهم يفشلون بالبروز على صعيد الفريق الأول بسبب عدم قدرتهم على تحمل الضغوطات الكبيرة، وهو ما يراه لاعب الوسط الماهر سبباً لقلة عدد اللاعبين الإنجليز في الدوري الممتاز.

وقال سكولز في تصريحات صحفية: "لدينا لاعبي كرة قدم، لكنهم ليسوا أقوياء ذهنياً بما يكفي، هناك من يأخذهم إلى المدارس ويعيدهم منها، وينقلهم إلى ملاعب التدريب. إنهم يملكون كل شيء يودون الحصول عليه" مشيراً إلى أن تلك الامتيازات التي يحظون بها سبب في ضياعهم رياضياً بالمستقبل.

ويعود سكولز للحديث عن تجربته عندما كان بأكاديمية مانشستر يونايتد، ويقول: "كنت أتفق مع نيكي بات على الذهاب سوياً في الصباح الباكر، إلى مقر التدريب، وذلك من خلال ركوب 3 حافلات مختلفة قبل الوصول إلى الملعب"، ويضيف: "اللاعبون الصغار هذه الأيام مرفهون جداً، لا أحد منهم يمسح الأرضية أو ينظف الأحذية المتسخة أثناء تعرضه لعقوبة، هذا ما جعلهم غير قادرين على النجاح رياضياً، واهتمامهم منصب على كسب مبلغ من المال والحصول على سيارة جميلة".

وأبدى سكولز دهشته عندما حضر مباراة للاعبي درجة الشباب بنادي تشيلسي العام الماضي، وقال: "كانوا يتحدثون عن رواتبهم التي تبلغ 15 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، لاحظوا أنهم ليسوا لاعبي فريق أول".

