سواريز يدلي بأقواله لدى "الكاس"

استمعت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) اليوم الجمعة، إلى مهاجم منتخب الأوروغواي وبرشلونة الإسباني لكرة القدم لويس سواريز الذي يحاول تخفيف عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من الفيفا بعد حادثة العض الشهيرة في مونديال البرازيل.

وحضر سواريز إلى مقر المحكمة في لوزان مع محاميين، وخرج منه بعد نحو خمس ساعات من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى فقط بتوقيع بعض الأوتوغرافات لأطفال كانوا في انتظاره.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة التحكيم الرياضي قرارها بشأن تخفيف العقوبة من عدمه بعد أيام قليلة.

وأوقف سواريز تسع مباريات دولية ومنع من ممارسة كافة الأنشطة الكروية لمدة أربعة أشهر بسبب عضه المدافع الإيطالي جورجيو كييليني في الدور الأول لمونديال البرازيل 2014.

وتنتهي عقوبة سواريز في 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل أي في اليوم الثاني من المرحلة التاسعة للدوري الإسباني التي تجمع فريقه الجديد برشلونة مع غريمه الأزلي ريال مدريد.

ولم يتردد برشلونة بالرغم من مدة الإيقاف من التعاقد مع سواريز لمدة خمس سنوات بعد أن خاض المواسم الأربعة الماضية في ليفربول الإنكليزي.

ويأمل سواريز تخفيض العقوبة لكي يتمكن من الالتحاق بتدريبات فريقه على الأقل إذا استمر قرار حرمانه من اللعب حتى انتهاء فترة الإيقاف.