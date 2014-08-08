"المحاسب".. يخلع قميص الأفيال للمرة الأخيرة

أعلن المهاجم العاجي ديدييه دروغبا اعتزاله اللعب دوليا، بحسب ما ذكر على موقع "تويتر" اليوم بعد حمله ألوان المنتخب الإفريقي بين 2002 و2014 حتى آخر مشاركاته معه في مونديال البرازيل الأخير.

وكتب دروغبا الذي سجل 65 هدفا لبلاده في 104 مباريات دولية: "بحزن كبير قررت الاعتزال دوليا. كانت السنوات الـ12 الأخيرة مع المنتخب الوطني مليئة بالمشاعر. من مباراتي الأولى حتى الأخيرة حاولت تقديم الأفضل لبلادي".

وتابع دروغبا الذي خاض مباراته الدولية الأولى مع "الفيلة" في 8 سبتمبر ضد جنوب إفريقيا وسجل هدفه الدولي الأول ضد الكاميرون في 11 فبراير 2003: "أنا فخور لحمل شارة القائد ثماني سنوات، ولرفع بلادي إلى الساحة العالمية من خلال المشاركة في كأس العالم 3 مرات وبلوغ كأس أمم إفريقيا مرتين".

وأضاف أفضل لاعب إفريقي في 2006 و2009 وهداف الدوري الانجليزي في 2007 و2010: "لا يمكنني شكر المشجعين على حبهم ودعمهم الكبير خلال هذه السنوات. كل أهدافي، مبارياتي الدولي وانتصاراتي أهديها لكم. أحبكم".

وختم أفضل هداف في تاريخ ساحل العاج: "أدين أيضا بالفضل لزملائي، اللاعبون الذين تقاسمت معهم كل المشاعر، أتمنى لكم الأفضل للمستقبل وترحيبا دافئا للمدرب الجديد".

وكان دروغبا أعلن نهاية الشهر المنصرم عودته إلى صفوف تشلسي الانجليزي لمدة عام واحد بعد رحيله عن غلطة سراي التركي حيث أمضى الاشهر الـ18 الاخيرة.

وشارك دروغبا، الذي سجل 157 هدفا لتشلسي في 8 مواسم، في مونديال البرازيل 2014 الأخير حيث خرج من الدور الأول.

وأمضى دروغبا أجمل أيامه الكروية في "ستامفورد بريدج" الذي حل فيه في يوليو عام 2004 آتيا من مرسيليا الفرنسي.

وقد فاجأ دروغبا الجميع عندما أعلن في يونيو 2012 أنه قرر الانتقال إلى الدوري الصيني للدفاع عن ألوان شنغهاي شينهوا، خصوصا أن هذه الخطوة جاءت وهو في القمة بعد أن قاد تشلسي إلى الفوز بلقب المسابقة الأوروبية الأم للمرة الأولى في تاريخه، لكن مغامرته الآسيوية لم تدم لاكثر من ستة أشهر، إذ أعاده غلطة سراي إلى القارة العجوز عندما قرر التعاقد معه في يناير 2013.

وبدأ النجم العاجي مشواره الكروي في فرنسا مع أشبال لوفالوا (1996-1997) ثم لومان الذي انتقل إليه عام 1997 لأنه قرر متابعة تخصصه الجامعي في المحاسبة في هذه المدينة قبل أن يوقع عام 1999 وهو في الحادية والعشرين من عمره عقده الاحترافي الأول، كما حمل ألوان غانغان (2002-2003) ومرسيليا (2003-2004) وتشيلسي الذي تألق في صفوفه من 2004 حتى 2012 وقاده إلى ألقاب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس المحلية أربع مرات وكأس الرابطة مرتين والأهم من ذلك دوري أبطال أوروبا في 2012.

وكان من المتوقع أن يكون غلطة سراي المغامرة الأخيرة لدروغبا الذي احتفل في 11 مارس الماضي بميلاده السادس والثلاثين، لكن يبدو أنه مازال متعطشا للمنافسة والألقاب.

وأصبح اللاعب المنتقل في صغره إلى فرنسا أول إفريقي يسجل في مرمى البرازيل في كأس العالم، وابن مدينة ابيدجان معروف بأعماله الخيرية ومساهماته في بناء المستشفيات وإحلال السلام في بلاده المضطربة أمنيا.