"المواطنون" يفقدون 8 لاعبين قبل مواجهة أرسنال

سيفتقد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ثمانية لاعبين في مباراة درع المجتمع يوم الأحد أمام أرسنال على ملعب ويمبلي والتي تدشن لانطلاق الموسم الجديد.

وقال مانويل بليجريني مدرب سيتي في مؤتمر صحفي إن القائد فينسن كومباني وبابلو زاباليتا وفرناندينيو وسيرجيو اجويرو ومارتن ديمكليس وفرانك لامبارد وبكاري سانيا عادوا لتوهم الى التدريبات هذا الأسبوع بعدما حصلوا على راحة إضافية بعد مشاركتهم في كأس العالم، فيما استبعد المهاجم الإسباني الفارو نيجريدو أيضا لإصابته بكسر في القدم.

وقال التشيلي بليجريني "فرانك لامبارد ليس جاهزا للعب"، وتابع "كل اللاعبين الذين وصلوا الاثنين الماضي ديمكليس وفينسن كومباني وبابلو زاباليتا وسانيا وفرناندينيو ولامبارد واجويرو سيخضعون لبرنامج خاص قبل انطلاق الموسم هذا الأسبوع والأسبوع المقبل"، واستطرد "سيغيب نيجريدو على الأقل لشهرين أو ثلاثة".

وقال بليجريني إن الانتصار على أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي سيكون مهما جدا لوضع الفريق على الطريق الصحيح للدفاع عن لقب الدوري.

وتجرع سيتي هزيمتين مفاجئتين أمام كارديف سيتي وأستون فيلا في بداية الموسم الماضي ورغم أن الفريق نجح في اعتلاء قمة الدوري الإنجليزي بعدها فإن بليجريني يحرص على تجنب بداية متثاقلة مماثلة.

وأضاف "ليست مباراة ودية" وتابع "ستكون مباراة مهمة أمام فريق مهم هو ارسنال".

وأورد "ربما لم يصل الفريقان أرسنال وسيتي الى كامل جاهزيتهما نظرا لوجود الكثير من اللاعبين في صفوفهما أنهوا لتوهم المشاركة في كأس العالم الا اني اعتقد انها ستكون مباراة جيدة جدا وسيحظى الفوز بها بأهمية كبيرة لدى الفريقين".

وسيغيب عن أرسنال ثلاثة من لاعبي ألمانيا هم مسعود أوزيل وبير مرتساكر ولوكاس بودولسكي.

