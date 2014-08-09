المغربي مهدي يشعل المنافسة بين كبار إنجلترا

كشفت صحيفة إيطالية، اليوم السبت، عن اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بضم المدافع المغربي الدولي مهدي بنعطية من صفوف روما الإيطالي، ليدخل فريق المدرب جوزيه مورينيو بمنافسة شرسة مع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في سبيل ضم المدافع المغربي.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت"، فإن تشيلسي أبدى اهتمامه بضم بنعطية، ولكن مساعي البلوز ستصطدم بطموحات روما في الحصول على أعلى عائد مالي، حيث رجحت تقارير صحافية أن نادي العاصمة الإيطالي لن يفرط في مدافعه الدولي بأقل من 35 مليون يورو.

ويعتبر بنعطية أحد مخرجات مدرسة نادي مرسيليا الشهيرة، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول، لكنه أعير عدة مرات لفريقي تروا ولوريا، وانتقل بعدها إلى صفوف كليرموت، قبل الانتقال نحو إيطاليا، حيث بدأ مشواره مع أودينيزي مطلع موسم 2010، وفي العام الماضي قدم بنعطية نفسه بشكل رائع بصفوف فريق المدرب رودي غارسيا، وكان أحد العناصر التي ساعدت روما على منافسة يوفنتوس خلال أسابيع الدوري الإيطالي، قبل خطف الأخير اللقب للمرة الثالثة على التوالي.