برشلونة يعلن تعاقده مع البلجيكي فيرمالين

قال برشلونة، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع المدافع البلجيكي الدولي توماس فيرمالين، لاعب ارسنال الإنجليزي، من أجل تعزيز دفاع فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم يكشف برشلونة عن أي تفاصيل مالية للصفقة التي أعلن عنها عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إلا أن وسائل إعلام إسبانية قدرت قيمتها بنحو 19 مليون يورو (25.48 مليون دولار).

وكان فيرمالين (28 عاما) انضم إلى أرسنال في 2009 بعد أن أمضى تسعة أعوام في صفوف اياكس امستردام الهولندي، وسرعان ما حظي بشعبية كبيرة في أوساط مشجعي النادي اللندني ليسند إليه المدرب الفرنسي أرسين فينغر مهمة قيادة الفريق.