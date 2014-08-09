بلاتر يطالب منتقديه بمنافسته على مقعد الرئاسة

قال سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إنه يريد أن يتقدم منتقدوه إلى منافسته في انتخابات رئاسة الفيفا بدلا من توجيه انتقادات إليه.

وقال بلاتر وهو سويسري للصحافيين "إن لم أتعرض للانتقاد فلن تكون لي قيمة على الإطلاق. الذين يطالبون بعدم ترشحي أو بعدم انتخابي بوسعهم المخاطرة وخوض الانتخبات كما فعلت أنا في 1998".

وكان بلاتر انتخب رئيسا للفيفا في 1998 وهو الآن في رابع ولاية على رأس الاتحاد الدولي للعبة الشعبية.

وأضاف بلاتر على هامش بطولة سنوية ينظمها في مسقط رأسه في سويسرا "الآن أقول إنه إذا أراد (أناس آخرون) المخاطرة فلا بأس. توقفوا عن الكلام وانطلقوا إلى القتال. أنا سعيد بالقتال لأنني مقاتل".

ويبدو أن كلمات بلاتر موجهة إلى الفرنسي ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي ربما ينافس بلاتر على المنصب خلال الانتخابات التي ستتم في العام المقبل، رغم أن بلاتيني لم يقرر بعد رسميا إن كان سينافس على رئاسة الفيفا.

ويتوقع أن ينافس بلاتر لتولي رئاسة الفيفا لفترة خامسة رغم أنه لم يعلن ذلك رسميا بعد.

وقال بلاتر عن ذلك "لن أعلن عن (الترشح) في الوقت الراهن، لأنني لست في عجلة من أمري، ولايزال أمامي حتى نهاية يناير من العام المقبل".