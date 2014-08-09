اينزاغي يعلن انتقال دييغو لوبيز إلى ميلان

قال فيليبو اينزاجي مدرب ميلان المنافس في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم اليوم السبت أن ناديه وافق على التعاقد مع حارس المرمى الاسباني دييجو لوبيز من ريال مدريد بطل اوروبا.





وقال اينزاجي الذي يحتفل بعيد ميلاده الحادي والأربعين عبر موقع ميلان الرسمي على الانترنت "دييجو لوبيز لاعب في غاية الأهمية.. فهو حارس مرمى صاحب خبرة وسيعزز اداء فريقنا."





ولم يكشف اينزاجي عن أي تفاصيل تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن لوبيز سيرتبط بميلان بعقد لمدة 4 اعوام.





وبات لوبيز (32 عاما) زائداً عن احتياجات ريال مدريد بعد تعاقده مع حارس كوستاريكا كيلور نافاس مؤخرا.





وكان لوبيز انضم الى ريال مدريد في يناير من العام الماضي بعد إصابة الحارس الاساسي ايكر كاسياس،و سبق له

اللعب في فياريال واشبيلية.



