رئيس بايرن يؤكد: قصة نجاحنا مستمرة

أكد كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، أن الفريق البافاري جاهز لخوض موسم ناجح آخر رغم غياب عدد ليس بالقليل من لاعبيه الدوليين عن معظم استعدادات الفريق للموسم الجديد بسبب مشاركتهم في كأس العالم الماضية بالبرازيل.

وصرح رومينيغه خلال التقديم الرسمي للفريق أمام 65 ألفا من مشجعي بايرن بمعقل الفريق ملعب أليانز أرينا "أشعر بالتفاؤل بأننا سوف نقدم موسما جيدا وناجحا آخر".

وتوج بايرن بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) في الموسمين الماضيين، ولكنه افتقد وجود عدد كبير من لاعبيه خلال الاستعداد للموسم الجديد بسبب مشاركتهم في المونديال البرازيلي (ستة لاعبين من منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم بقيادة قائد الفريق فيليب لام، إضافة إلى أريين روبن نجم المنتخب الهولندي ودانتي مدافع منتخب البرازيل).

ولم ينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات الفريق مجددا سوى في الأيام القليلة الماضية عقب انتهاء العطلة التي حصلوا عليها بعد مشاركتهم في المونديال.

ومن المعروف أن بايرن يعاني بشدة في بعض المواسم التي تلي إقامة البطولات الكبرى، حيث توج شتوتغارت بالدوري الألماني (بوندسليغا) عقب إقامة مونديال 2006 الذي أقيم بألمانيا، بينما فاز بوروسيا دورتموند باللقب بعد كأس العالم عام 2010 بجنوب إفريقيا.

من جانبه، تعهد نجم الفريق توماس مولر، الذي أحرز خمسة أهداف لمنتخب ألمانيا في كأس العالم الماضية، قائلا "نحن هنا وسوف نهاجم".

وشارك في تقديم الفريق البافاري الوافدون الجدد، مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل من صفوف الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند والحارس بيبي رينا.

في المقابل، لم يشارك دييغو كونتينتو الذي يعتزم الرحيل إلى صفوف بوردو الفرنسي، حسبما أشار مسؤولو بايرن، في انتظار إجراء الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله رسميا.

وانضم كونتينتو إلى بايرن عام 2005، ولكنه لم يعد أحد الخيارات المفضلة للإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

ويستعد بايرن لملاقاة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر المحلية يوم الأربعاء القادم، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني للموسم الثالث على التوالي بملاقاة ضيفه فولفسبورغ يوم 22 أغسطس الجاري.