رودويل محذراً الشباب: لا تنخدعوا بإغراءات "السيتي"

حذر جاك رودويل، لاعب وسط منتخب إنجلترا، المواهب المحلية الصاعدة من الاستسلام لسحر وإغراءات ناديه السابق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موجها لهم النصح بالانضمام لأندية توفر لهم فرص اللعب لأوقات كافية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى سندرلاند، يوم الثلاثاء الماضي، في عقد لمدة خمس سنوات بعد أن أمضى عامين في سيتي لم تتح له خلالهما الكثير من الفرص للظهور والتألق.

وقال رودويل، الذي بدأ مسيرته في ايفرتون، في تصريحات للصحافيين عندما سئل عن النصيحة التي يوجهها للاعبين الشباب "سأقول لهم بالطبع إلا ينضموا الآن (إلى سيتي). سأقول لهم مارسوا كرة القدم على قدر الإمكان".

وأضاف "لا يمكن أن تعرف ما سيحدث، فبوسعك أن تنضم إليه (مانشستر سيتي) وتقدم أداء جيدا، وتحقق معه ألقاب الدوري وكل شيء".

وتابع "لكن لا يعني أنك من اللاعبين الإنجليز الشباب ألا تنضم لمانشستر سيتي".

واستطرد "ما أقوله هو أنه يجب أن توازن بين خياراتك، وتسأل نفسك عما إذا كنت تريد أن تلعب بشكل منتظم أم لا".

وانضم رودويل إلى آدم جونسون جناح سيتي السابق، والذي انتقد هو الآخر طريقة تعامل بطل إنجلترا مع اللاعبين الإنجليز الشباب وذلك عقب رحيله عن الفريق.

وخاض رودويل ثلاث مباريات مع منتخب إنجلترا، وكان آخر ظهور له على الصعيد الدولي في مباراة ودية أمام البرازيل في يونيو 2013.