نابولي يرفض عرض أتليتكو مدريد بالتنازل عن كاييخون

المصدر: نابولي - د ب أ

أشارت تقارير صحافية، اليوم السبت، إلى أن نادي نابولي الإيطالي رفض عرضا ثمينا من أتليتكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، لضم لاعب الوسط الإسباني خوسيه كاييخون.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن نابولي رفض 20 مليون يورو مقابل بيع كاييخون إلى أتليتكو، الذي يبحث عن مهاجم قناص بعد رحيل دييغو كوستا إلى تشيلسي.

وأبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو، إعجابا شديدا بكاييخون، وحاول ضمه لتعزيز القدرات الهجومية لفريقه ولكن العرض قوبل بالرفض.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن نابولي سيكون على استعداد لبيع لاعب وسطه الإسباني فقط إذا حصل على 30 مليون يورو.

وانضم كاييخون إلى نابولي قادما من ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 20 هدفا خلال 52 مباراة على مستوى جميع المسابقات.