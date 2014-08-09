"إبرا" ينقذ أبطال فرنسا من السقوط الأول

سقط باريس سان جرمان حامل اللقب في آخر موسمين في فخ التعادل أمام مضيفه رينس 2-2 في افتتاح الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتخلف سان جرمان 2-1 في الشوط الأول وأهدر ركلة جزاء لهدافه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لكن الأخير أنقذه كالعادة وسجل هدفي فريق العاصمة، وهذا الموسم الرابع على التوالي يفشل سان جرمان في تحقيق الفوز افتتاحا في الدوري.

وغاب عن تشكيلة المدرب لوران بلان الذي مدد عقده حتى عام2016 المدافع البرازيلي الدولي دافيد لويز مقابل 50 مليون يورو من تشيلسي الإنكليزي، فيما لعب مواطن الأخير ثياغو سيلفا الذي خاض اللقاء برغم عودته الى التمارين الثلاثاء الماضي، الى جانب البرازيلي الآخر ماركينيوس في قلب الدفاع بين الهولندي غريغوري فان در فيل ولوكاس دينيي.

وفي الهجوم لعب زلاتان الى جانب الأوروغوياني ادينسون كافاني والبرازيلي لوكاس مورا وغاب الارجنتيني ايزيكييل لافيتزي.

وخاض سان جرمان موسما قياسيا في 2013-2014 حقق خلاله 89 نقطة و27 فوزا في الدوري، تحت اشراف بلان بطل العالم 1998 وكأس اوروبا 2000.

وكان سان جرمان، حامل لقب الدوري اربع مرات في 1986 و1994 و2013 و2014، افتتح موسمه الرسمي بإحراز لقب مباراة كأس الابطال على حساب غانغان بطل الكأس 2-صفر السبت الماضي في بكين بهدفين من ابراهيموفيتش (32 عاما) الذي سجل 30 و26 هدفا على التوالي في الموسمين الماضيين في الدوري.

وعلى ملعب "اوغوست دولون" وامام 18540 متفرجا تحت المطر، بكر سان جرمان بافتتاح التسجيل بعد مشوار جيد من الارجنتيني خافيير باستوري الذي ضرب ظهر الدفاع بتمريرة بينية وصلت الى ابراهيموفيتش، افضل لاعب وهداف النسخة الماضية، فسددها بيسراه ارضية في شباك الحارس جوني بلاسيد، مسجلا الهدف الاول في هذا الموسم (7).

واهدر مورا فرصة ذهبية عندما بالغ في مراوغة الحارس بدلا من التمرير لزلاتان المشرع المرمى امامه ما اثار غضب الاخير (17).

بعدها بدقيقة اهدر فريق العاصمة فرصة نادرة اثر تمريرة من لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي الى زلاتان المنفرد فسدد في القائم الايمن من مسافة قريبة (18).

تابع سان جرمان اهدار الفرصة تلو الاخرى وهذه المرة من نقطة الجزاء اثر خطأ على زلاتان لم يحسن ترجمته الى هدف ثان اذ صد ركلته الحارس بلاسيد (19).

وبدلا من تعزيز النتيجة، عادل رينس اثر ضربة حرة تابعها برانس اونيانغي في شباك الايطالي سالفاتوري سيريغو (22).

وحصل ما لم يكن يتمناه حامل اللقب، فمن هجمة مرتدة انسل انطوني دوفو وزرع الهدف الثاني للمضيف في مرمى سيريغو (34).

ودخل سان جرمان في الشوط الثاني راغبا بمعادلة سريعة، فمرر باستوري كرة الى المنقذ زلاتان فرفعها عرضية اخطأ بلاسيد في صدها لتتهادى في مرماه هدف التعادل للضيوف (63).

وبحث فريق العاصمة عن هدف الفوز في الدقائق الاخيرة من دون نتيجة اذ تمكن دفاع رينس من الوقوف امام زلاتان وكافاني ليخطف الاخير نقطة ثمينة امام البطل المدجج بالنجوم.

وتستكمل المرحلة اليوم بمباريات باستيا مع مرسيليا، وايفيان مع كاين، وغانغان مع سانت اتيان، وليل مع متز، ومونبلييه مع بوردو، ونانت مع لنس، ونيس مع تولوز، وتختتم الاحد بمباراتي ليون مع رين، وموناكو مع لوريان.