"رائحة كريهة" تجبر بيكيه على الاعتذار

أجبرت إدارة برشلونة جيرارد بيكيه، مدافعها الدولي، على الاعتذار لزملائه وركاب الطائرة التي أقلت الفريق مساء أمس إلى هلسنكي، عاصمة فنلندا، بسبب "مزحة ثقيلة" أراد من خلالها الإيقاع بلاعبي الفريق.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن بيكيه (27 عاماً) جلب قنبلة تصدر رائحة كريهة، ووضعها في مؤخرة الطائرة، وهو ما دعا إدارة الفريق التي كانت على متن الرحلة لتجبر المدافع العملاق على التقدم باعتذار لجميع من كانوا على متن الطائرة.

ويعرف بيكيه بأنه اللاعب الأكثر صنعاً للمقالب بزملائه، وعلى سبيل المثال منها عندما رشق حافلة الفريق ببذور عبّاد الشمس في عام 2010، وعندما أعلن قبل عامين عن قدوم ابنه من المغنية الكولومبية شاكيرا، قبل أن يعترف بأنها مزحة.

وبات بيكيه مهدداً بفقد خانته الأساسية في خط دفاع برشلونة، بعد التعاقد مع الفرنسي جيرمي ماثيو من فالنسيا الإسباني، وقرب انتقال البلجيكي توماس فيرمايلن قادماً من أرسنال الإنجليزي.