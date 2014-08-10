أرسنال يواصل تحقيق البطولات بـ"الدرع الخيرية"

أحرز أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الدرع الخيرية فاتحة الموسم الجديد بفوزه على مانشستر سيتي بطل الدوري 3-صفر اليوم الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل الإسباني سانتياغو كازورلا (22) والويلزي أرون رامسي (42) والفرنسي اوليفييه جيرو (62) الأهداف.

واللقب هو الأول منذ 10 سنوات (فاز على مانشستر يونايتد 3-1 عام 2005) والخامس للمدرب الفرنسي ارسين فينغر في هذه المسابقة والثالث عشر لأرسنال في تاريخه وبات على بعد لقبين من ليفربول صاحب الرقم القياسي، فيما فشل مانشستر سيتي في زيادة غلته الى أكثر من 4 ألقاب آخرها عام 2012 على حساب تشلسي.

والتقى الفريقان في المسابقة مرة واحدة قبل اليوم وذلك عام 1934 عندما فاز أرسنال 4-صفر، علما بأنهما لم يلتقيا أبدا في نهائيات المسابقة المحلية الأخرى.

وجرب المدربان معظم الوجوه الجديدة المنتقلة إلى صفوف الفريقين، وكان التهديد الأول من رأسية الشاب الفرنسي العملاق يايا سانوغو (20 عاما و91ر1 م) المنتقل الى أرسنال من أوكسير (8)، ورد مانشستر عن طريق الفرنسي سمير نصري الذي سدد كرة من داخل المنطقة ارتطمت بأقدام المدافعين المتكدسين أمام المرمى (14).

وافتتح أرسنال التسجيل بعد عدة تمريرات قصيرة داخل المنطقة وارتباك دفاعي واضح من جانب مانشستر سيتي أنهاها الإسباني سانتي كازورلا على يسار الحارس الارجنتيني ويلي كاباييرو المنضم حديثا (22).

واستغل سانوغو، صاحب 4 أهداف في مرمى بنفيكا (5-1) في كأس استاد الإمارات العائد لأرسنال الأسبوع الماضي، مرة جديدة الأخطاء الدفاعية وانفرد وأرسل كرة جانبية على يسار كاباييرو الذي دافع عن ألوان ارسنال عام 2006 على سبيل الاعارة، ابتعدت قليلا عن القائم (25).

وأطلق كازورلا كرة قوية خطرة ارتطمت بمدافع وتحولت الى ركنية نفذها بنفسه على رأس سانوغو استقرت بين يدي الحارس (30)، وفوت نصري فرصة إدراك التعادل بعدما فشل في السيطرة على كرة عرضية من الصربي الكسندر كولاروف وهو على بعد مترين من المرمى من دون رقابة (38).

وجنح البوسني ادين دزيكو من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية أمام مرمى أرسنال قطعها الدفاع وفاتت فرصة غنية أخرى للتعويض، وارتد رجال فينغر بهجمة سريعة ومرر سانوغو كرة عرضية قصيرة وسط تخبط دفاعي الى الويلزي ارون رامسي الذي هرب ووضعها على يمين كاباييرو هدفا ثانيا (42).

وأحبط كاباييرو انفراد التشيلي الكسيس سانشيز المنتقل من برشلونة الإسباني الى أرسنال وأبعد الكرة من أمامه خارج المنطقة في آخر فرص الشوط الأول (45).

وفي مستهل الشوط الثاني، كاد مانشستر سيتي يقلص الفارق بعد كرة عرضية عالية من الاسباني خيسوس نافاس ارتقى لها المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش وتابعها برأسه اخرجها حارس ارسنال البولندي فويسيتش شتشسني من على خط المرمى (53)، وتدخل الاخير في الوقت المناسب وابعد كرة خطرة ثانية بعد 3 دقائق.

واجرى المدرب التشيلي مانويل بيليغريني 3 تبديلات مبكرة في هذا الشوط، لكن ارسنال اضاف الهدف الثالث على الفور بالقدم اليسرى للبديل الفرنسي اوليفييه جيرو الذي رفع كرة من بين 3 مدافعين فوق الحارس كاباييرو المتقدم استقرت في الشباك (62).

وخطف شيتشسني كرة بينية ماكرة أرسلها البديل الإسباني دافيد سيلفا حارما مانشستر سيتي من فرصة هدف أول (77)، وأهدر رجال بيليغريني آخر فرص الشوط الثاني الذي سيطروا على معظم مجرياته بعد ركنية تابعها المدافع البلجيكي ديدريك بوياتا برأسه مرت بجانب القائم الأيسر (89).