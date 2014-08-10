أفيلاي يهرب إلى اليونان بحثاً عن فرص لعب

قال برشلونة عملاق كرة القدم الاسبانية اليوم الاحد إنه وافق على اعارة لاعب الوسط المهاجم الهولندي ابراهيم افيلاي الى أولمبياكوس بطل اليونان لموسم 2014-2015.

وانضم أفيلاي البالغ من العمر 28 عاما إلى برشلونة من ايندهوفن في ديسمبر 2010 لكن الإصابات طاردته وقلصت فرصه في تثبيث أقدامه في الفريق الأول ليشارك في 35 مباراة فقط إجمالا.

ولعب أفيلاي 44 مباراة دولية مع هولندا وسجل خمسة أهداف لكنه لم يكن ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم في البرازيل.

وقضى اللاعب موسم 2012-2013 على سبيل الإعارة في شالكه الألماني ويمضي العام الأخير من تعاقده مع برشلونة.