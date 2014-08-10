أياكس يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض

بدأ اياكس امستردام، بطل المواسم الأربعة الماضية، حملة الدفاع عن اللقب بفوز عريض على ضيفه فيتيس ارنهم 4-1 اليوم الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وسجل نيك فيرغيفر (40) ولاسه شونه (48 و87) ومايك فان در هورن (62) أهداف أياكس، وماركو فيينوفيتش (84) هدف فيتيس.

وحقق فيينورد وصيف البطل فوزا صعبا على مضيفه دن هاغ 1-صفر سجله الهولندي التركي ميتشل دي فريدي (90) في مباراة حفلت بالبطاقات الصفراء (7 للاعبي دن هاغ مقابل 5 للاعبي فيينورد) إضافة الى حمراء طالت مهاجم الأول ميتشل سكيت (40).

وتعادل تونتي الثالث مع مضيفه كامبور بهدف للمغربي يونس مختار (88) مقابل هدف للسلوفاكي البرت روسناك (13)، فيما تغلب ايندهوفن الرابع على مضيفه فيللم تيلبورغ بثلاثة أهداف ليورغن لوكاديا (7) وممفيس ديباي (10 و76 من ركلة جزاء) مقابل هدف للبرازيلي برونو اندرادي (40).

وخسر فيللم جهود لاعبه لامبرو في الدقيقة 74 بالبطاقة الحمراء بعد أن تسبب بركلة جزاء.

وحقق غرونيننغن فوزا صعبا على مضيفه غو اهيد ايغلز 3-2 بعد أن تخلف بهدفين نظيفين.

وسجل تيارون شيري (58) وميكايل دي ليوف (75) ويارشينيو انطونيا (87) أهداف غرونيننغن، واليكس شالك (18) وليزلي دي سا (50) هدفي غو اهيد.

وفاز الكمار على مضيفه هيراكليس الميلو بثلاثية بيضاء سجلها ستيفن برغهويس (56) وغوس هوبرتس (63) والسويدي معمر تانكوفيتش (76).

وفاز ايضا تسفوله على اوتريخت بهدفين نظيفين ليسبر دروست (75) والمغربي سفيان مورو (90)، ودورديخت الوافد الجديد على هيرينفين خامس الموسم الماضي بهدفين لجيوفاني كورتي (44) ويوريس فان اوفيريم (81) مقابل هدف لحكيم زيياش (14).

وتعادل بريدا مع اكسلسيور بهدف للمغربي عدنان تيغادويني (20) مقابل هدف لجف شتانز (19 من ركلة جزاء).

