الحكومة الفرنسية تطالب بإيقاف العنف في الملاعب

دعت الحكومة الفرنسية رابطة دوري المحترفين لكرة القدم لاتخاذ إجراء بعد اشتباكات بين الشرطة والمشجعين قبل وبعد مباراة في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى بين باستيا وأولمبيك مرسيليا أمس السبت.

وقال بيان مشترك أصدرته نجاة فالو بلقاسم وزيرة الرياضة وبرنار كازانوف وزير الداخلية إن الاضطرابات في كورسيكا تسببت في إصابة 44 من رجال الشرطة والدرك.

وزعم البيان فإن رجال الشرطة تمت مهاجمتهم بالحجارة وأدوات متفجرة خارج الاستاد، كما أدان فريدريك تيرييه رئيس رابطة الدوري الفرنسي العنف.

وأحرز المهاجم أندريه بيير جينياك هدفين لصالح مرسيليا الذي يقوده المدرب مارسيلو بيلسا، لكن باستيا عوض تأخره 3-1 ليتعادل 3-3.