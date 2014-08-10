في سوق الانتقالات: كبار أوروبا يتجاهلون المدافعين

حوّل كبار أوروبا أنظارهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية نحو لاعبي الوسط والهجوم، ولم تتعاقد الأندية العملاقة سوى مع نزر يسير من لاعبي خط الدفاع، بالرغم من مشاكل الخطوط الخلفية التي تعاني منها أغلب فرقها.

ففي إنكلترا، كان أرسنال الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع لاعبي خط الدفاع، فجلب الفرنسي ماثيو ديبوشي من نيوكاسل لقاء 10 ملايين جنيه إسترليني لتعويض مواطنه باكاري سانيا الذي فضل الرحيل صوب مانشستر سيتي، وتعاقد مع كالوم تشامبرز من ساوثهامبتون بـ15 مليون جنيه. أما جاره اللندني تشيلسي ففضل الإبقاء على خط دفاعه دون تغيير يذكر سوى جلب فيليبي لويس من أتليتكو مدريد الإسباني لخلافة أشلي كول الذي رحل إلى روما، وصيف الدوري الإيطالي.

أما ليفربول، فتعاقد مع الكرواتي ديان لوفرين من ساوثهامبتون لقاء 25 مليون جنيه، وجلب الشاب الإسباني مانكويليو من أتليتكو مدريد بنظام الإعارة، أما مانشستر سيتي، بطل الموسم الماضي ففضل إضافة سانيا فقط.

ولم يتحرك مانشستر يونايتد حتى اللحظة في سوق الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل مدافعيه ريو فيرديناند إلى كوينز بارك رينجرز، ونيمانيا فيديتش إلى إنتر ميلان، وفضل تعويض رحيل الفرنسي باتريس إيفرا نحو يوفنتوس الإيطالي، بجلب لوك شو، لاعب ساوثهابتون مقابل 34 مليون جنيه.

وفي إسبانيا، تعاقد البطل أتليتكو مدريد مع 3 مدافعين مغمورين وهم البرازيلي سيغيرا من غرناطه، والإسباني غاميز من ملقا، والأرجنتيني أنسالدي بالإعارة من زينت الروسي، فيما جلب برشلونة كلاً من جيرمي ماثيو من فالنسيا مقابل 20 مليون يورو، والبلجيكي توماس فيرمالين من أرسنال الإنجليزي بـ19 مليون يورو.

أما الأندية الايطالية فلم تبرم سوى عدد محدود من صفقات اللاعبين المدافعين، فتعاقد ميلان مع أليكس قادماً من باريس سان جيرمان، وروما مع أستوري بالإعارة من كالياري. وكذلك الحال بالنسبة لكبار الألمان، حيث جلب بايرين ميونخ خوان بيرنات لاعب فالنسيا، وتعاقد خصمه بروسيا دورتموند مع ماتياس غينتر من فرايبورغ.

وفي فرنسا، تعاقد باريس سان جيرمان مع البرازيلي دافيد لويز مقابل 49 مليون يورو، والعاجي سيرجي أورير بنظام الإعارة من تولوز، وتعاقد موناكو مع أيمن عبدالنور مقابل 10 ملايين يورو من تولوز.

