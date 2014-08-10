"كيكر" تمنح لوف ونوير الأفضلية بألمانيا

أعلنت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية اليوم الأحد عن فوز مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل لاعب ألماني للمرة الثانية، بينما توج يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب الماكينات الفائز بكأس العالم بجائزة أفضل مدرب.

وحصل نوير على 144 صوتا متفوقاً على ماركو ريوس نجم بوروسيا دورتموند الذي حصل على 135 صوتاً، وتوماس مولر لاعب وسط بايرن الذي حصل على 105 أصوات، خلال الاستطلاع السنوي الذي تجريه مجلة "كيكر".

وتوج نوير، الذي سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في 2011 عندما كان لاعباً في شالكه، بثنائية الدوري والكأس مع بايرن ميونيخ في الموسم الماضي، كما فاز مع منتخب بلاده بلقب مونديال البرازيل الشهر الماضي.

وجاء أول تسعة لاعبين في قائمة استطلاع أفضل لاعب من بايرن ميونيخ ودورتموند، فيما حصل ميروسلاف كلوزه مهاجم لاتسيو الإيطالي، الحاصل على لقب الهداف التاريخي لكأس العالم، في المركز العاشر.

وقاد لوف المنتخب الألماني للفوز بلقب كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990، مما رشحه لجائزة أفضل مدرب بإجمالي 248 صوتاً، متفوقاً على ماركوس فينزيرل مدرب أوجسبورغ الذي حصل على 152 صوتاً فيما حصل الإسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن على 89 صوتاً.

وحصلت ألكسندرا بوب لاعبة فولفسبورغ على جائزة أفضل لاعبة ألمانية.