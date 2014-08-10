يوفنتوس يفلت من الهزيمة أمام نجوم أستراليا

احتاج يوفنتوس إلى هدفين في الأنفاس الأخيرة من بول بوجبا وسيموني بيبي ليخطف فوزاً صعبا 3-2 على تشكيلة من نجوم دوري الدرجة الأولى الأسترالي لكرة القدم في مباراة ودية أقيمت أمام أكثر من 55 ألف متفرج على الملعب الأولمبي في سيدني اليوم الأحد.

وكان الفريق الإيطالي متأخرا 2-1 قبل دقيقتين من النهاية حينما استقبل بوجبا لاعب وسط فرنسا الكرة على صدره وسددها لتسكن الزاوية العليا للشباك ليدرك التعادل.

وسجل بيبي هدف الفوز بعد ثلاث دقائق بتسديدة منخفضة من مكان مماثل على حافة منطقة الجزاء ليحقق أبناء المدرب الجديد ماسيميليانو اليجري انتصارين في أول مباراتين للفريق تحت قيادته بعدما سحقوا تشكيلة من لاعبي إندونيسيا 8-1 يوم الأربعاء الماضي.

ومنح الأرجنتيني مارسيلو كاروسكا الفريق المضيف الذي لعب بقيادة اليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس السابق تقدما مستحقا في الدقيقة التاسعة حينما وجد مساحة ليتوغل ويسدد من على حافة المنطقة لتسكن الكرة شباك الحارس جيانلويجي بوفون.

وارتطمت تسديدة كارلوس تيفيز بالقائم قبل نهاية الشوط الأول لكن يوفنتوس أدرك التعادل في الدقيقة 59 من رأسية فرناندو ليورينتي مستفيدا من عرضية باتريس ايفرا.

وسجل البديل تومي يوريتش الهدف الثاني للفريق الأسترالي في الدقيقة 77 بعد خطأ دفاعي من كوادو اسامواه لكن بوجبا وبيبي أنقذا بطل إيطاليا.