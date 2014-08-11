بعد تكسير كل الأرقام.. كلوزه يعتزل دولياً

أعلن ميروسلاف كلوزه مهاجم المانيا الذي كلل مسيرة حافلة مع منتخب بلاده بالفوز بكأس العالم لكرة القدم في البرازيل الشهر الماضي اعتزال اللعب الدولي اليوم الاثنين.

وسجل كلوزه هدفين في البرازيل ليصبح هداف كأس العالم عبر تاريخها برصيد 16 هدفا وقال إن هذا أنسب وقت لانهاء مسيرة رائعة استمرت 13 عاما مع المنتخب الالماني.

وأوضح في بيان نشره الاتحاد الالماني لكرة القدم "الفوز بكأس العالم في البرازيل كان حلما يراودني منذ الطفولة ولقد تحقق هذا الحلم"، وتابع "انا سعيد وفخور بالمساعدة في تحقيق هذا الانجاز الكبير لكرة القدم الالمانية. بالنسبة لي هذه افضل لحظة لكتابة الفصل الاخير في مشواري مع المنتخب الوطني."

ولعب كلوسه وهو ثاني أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع المانيا اول مباراة دولية من 137 على مدار مشواره في 2001 واصبح كبير هدافي منتخب المانيا على مر العصور برصيد 71 هدفا بعدما كسر في يونيو رقم جيرد مولر القياسي البالغ 68 هدفا والذي صمد 40 عاما.